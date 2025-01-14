В Подмосковье в прошлом году ВРИ земельных участков изменили 10,2 тыс. собственников

Более 10,2 тыс. собственников изменили вид разрешенного использования своих участков земли в прошлом году в Подмосковье, передает Министерство имущественных отношений Московской области.

В общей сложности ВРИ участков земли по итогам прошлого года был изменен на 2,8 млрд руб. Этот показатель на 1,2 млрд руб. превысил результат 2023 года.

По итогам года в регионе направили почти 15 тыс. положительных решений по изменению ВРИ на 11,5 млрд руб.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщило, что губернатор региона Андрей Воробьев дал поручение о решении проблемы нелегальной аренды квартир в области.