В Подмосковье в рамках акции «Быть здоровым — это модно!» пройдет синхронное обливание холодной водой

Масштабная акция «Быть здоровым — это модно!» пройдет в Красногорске. В ее рамках состоится синхронное обливание холодной водой, рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Акцию проведут на площади ДК «Подмосковье» 22 февраля. В формате телемоста в ней примут участие 12 тыс. человек более чем из 70 городов России, а также зарубежных стран.

В рамках акции пройдут мероприятия, направленные на патриотическое воспитание и пропаганду здорового образа жизни, а днем тысячи участников синхронно обольются холодной водой.

Для участия в обливании и соревнованиях по кросс-фиту требуется регистрация на официальном портале проекта.

