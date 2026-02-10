В Подмосковье в рамках акции «Быть здоровым — это модно!» пройдет синхронное обливание холодной водой
Масштабная акция «Быть здоровым — это модно!» пройдет в Красногорске
Фото: [Медиасток.рф]
Масштабная акция «Быть здоровым — это модно!» пройдет в Красногорске. В ее рамках состоится синхронное обливание холодной водой, рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.
Акцию проведут на площади ДК «Подмосковье» 22 февраля. В формате телемоста в ней примут участие 12 тыс. человек более чем из 70 городов России, а также зарубежных стран.
В рамках акции пройдут мероприятия, направленные на патриотическое воспитание и пропаганду здорового образа жизни, а днем тысячи участников синхронно обольются холодной водой.
Для участия в обливании и соревнованиях по кросс-фиту требуется регистрация на официальном портале проекта.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве нового спорткомплекса в Лобне.