В Подмосковье в рамках акции «Десант жизни» собрали 2 тонны груза для участников СВО

В Подмосковье в рамках акции «Десант жизни» студенты собрали 2 тонны груза для участников СВО. Об итогах мероприятия рассказали в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

Акцию организовали студенческие отряды Подмосковья в рамках губернаторского проекта «Доброе дело». В ней приняли участие свыше 30 образовательных учреждений.

«Главным результатом работы студентов и преподавателей стали собранные 2 тонны полезного груза, который в ближайшее время отправится на передовую», — рассказала глава министерства Екатерина Швелидзе.

Пункты сбора гумпомощи были организованы на базе образовательных учреждений. Помимо сбора груза учащиеся занимались изготовлением предметов, необходимых в полевых условиях — маскировочных сетей и окопных свечей. Кроме того, все желающие могли написать военнослужащим письма.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе стартовал новый модуль обучения по программе «Герои Подмосковья».