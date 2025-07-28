В Подмосковье в рамках акции «Проверь здоровье в парке» с начала лета медосмотры прошли более 3,7 тыс. человек

В Подмосковье в рамках традиционной акции «Проверь здоровье в парке» с начала летнего сезона медосмотры прошли более 3,7 тыс. жителей. О промежуточных итогах акции рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В минувшие выходные акцию провели в 32 муниципалитетах. Состояние своего здоровья смогли проверить 767 жителей.

В рамках акции выездные бригады медиков проверяют артериальное и глазное давление, берут кровь на анализ, проводят антропометрию. Если это необходимо, пациента могут направить на углубленную диагностику.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новых медучреждениях, которые будут открыты в области в ближайшее время.