В Подмосковье в рамках акции «Собери ребенка в школу» детям вручили уже тысячи рюкзаков

В подмосковном отделении партии «Единая Россия» рассказали о ходе акции «Собери ребенка в школу». В ее рамках детям дарят рюкзаки со всеми необходимыми школьными принадлежностями.

Акция проходит во всех округах региона. Ребятам передали уже тысячи школьных наборов. В каждом округе инициативу поддерживают депутаты, главы и активисты «Молодой Гвардии».

К примеру, в Шаховской глава округа Замир Гаджиев и руководитель местного отделения «Молодой Гвардии» Анатолий Каверин подарили рюкзаки 11 детям. В Серпухове депутат, руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Диана Алумянц передала канцтовары на «Полку добра» и подарила школьные наборы многодетной семье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил подготовку к новому учебному году.