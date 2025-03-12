В Подмосковье в рамках эксперимента будут убирать дворы с помощью ручных пылесосов

В Подмосковье в рамках эксперимента в уборке дворовых территорий будут применять ручные пылесосы. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

«В марте мы закупим порядка 70 единиц дополнительного оборудования — ручных пылесосов. До конца апреля опробуем их в работе, оценим эффективность и сделаем выбор в пользу тех производителей техники, которые лучше всего себя зарекомендуют. По результатам эксперимента такими пылесосами планируем укомплектовать все муниципалитеты», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

В ведомстве уточнили, что такие пылесосы позволяют убирать территории в 5-10 раз быстрее. Кроме того, они тщательнее очищают поверхности и собирают мусор в специальный контейнер, что сокращает время на его утилизации, а также не требуют больших физических усилий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.