В Подмосковье в рамках госпрограммы отремонтируют более 30 объектов здравоохранения

В 2025 году в Подмосковье в рамках госпрограммы проведут капитальный ремонт 31 объекта здравоохранения, включая поликлиники и стационары. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В рамках работ строители заменят все инженерные системы, лифты, окна и двери, обустроят новые системы вентиляции и кондиционирования, утеплят фасады, проведут отделку помещений и не только. Так, например, ремонт проведут в поликлинике в Королеве на улице Циолковского, стационаре «Одинцовской областной больницы» в селе Перхушково, стационаре «Орехово-Зуевской больницы» и других объектах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.