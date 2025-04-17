В Подмосковье в рамках инвестпроекта построят тепличный комплекс по выращиванию роз

В Раменском округе на базе ООО «ТК «Подосинки» реализуют инвестиционный проект по строительству тепличного комплекса по выращиванию роз. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Площадь объекта составит 24 га, после выхода на проектную мощность ежедневный срез здесь составит 60 тыс. роз. Ввод всех очередей комплекса запланирован на 2030 год, это позволит создать около 200 дополнительных рабочих мест.

В ведомстве уточнили, что компания более 15 лет занимается выращиванием цветов в открытом и защищенном грунте, на базе предприятия функционируют два тепличных комплекса общей площадью 18 га — в Дмитровском и Раменском округах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.