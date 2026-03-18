В Подмосковье в рамках международного анимационного фестиваля пройдет акция «Открытая премьера»

В Подмосковье в рамках XXXI Открытого российского международного фестиваля анимационного кино «Суздальфест» пройдет акция «Открытая премьера». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Акция состоится с 18 по 22 марта. В ее рамках можно будет посмотреть мультфильмы более чем на 300 площадках: в кинотеатрах, домах культуры, библиотеках, школах и детсадах.

К примеру, 20 марта в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» состоится показ эксклюзивных программ российских короткометражных мультфильмов и эпизодов сериалов различных студий. Начало показа в 10:00. Вход свободный. Возрастное ограничение 6+.

Фестиваль «Суздальфест» — это крупнейший профессиональный смотр отечественной анимации. Зрителям предстоит выбрать лучший мультфильм.

