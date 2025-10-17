В Подмосковье в рамках нацпроекта отремонтировали 319 региональных дорог

В Подмосковье в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» было отремонтировано 319 участков региональных дорог. Об итогах работ рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Протяженность отремонтированных участков составила порядка 840 км. Работы были проведены в 48 муниципалитетах. Лидерами стали Коломна, Дмитров, Орехово-Зуево, Можайск и Сергиев Посад.

К примеру, в Коломне ремонт провели на 17 участках, в Дмитрове — на 19, в Орехово-Зуево — на девяти, в Можайске — на 15, в Сергиевом Посаде — на 12.

В порядок приводили дороги в черте населенных пунктов и на подъездах к ним, а также у социальных учреждений.

