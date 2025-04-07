В Подмосковье в рамках нацпроекта отремонтируют более 95 дорог к учреждениям здравоохранения

В Подмосковье в рамках напроекта отремонтируют более 95 дорог, которые ведут к учреждениям здравоохранения. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В общей сложности планируется обновить около 250 км покрытия. В результате ремонта проезд до медучреждений станет удобнее для жителей 36 округов.

К примеру, в Талдоме ремонт проведут на участке Октябрьской улицы, которая ведет к Центральной районной больнице, а в Подольске — участок улицы Маштакова, ведущей к областной больнице.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о старте текущего и капитального ремонта дорог в апреле.