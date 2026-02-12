В Подмосковье в рамках проекта «Светлый город» за год ввели 402 объекта наружного освещения
Фото: [Министерство благоустройства МО]
В Подмосковье в рамках проекта «Светлый город» по итогам прошлого года было введено 402 объекта наружного освещения. Об итогах реализации программы рассказали в Министерстве благоустройства Московской области.
Из установленных объектов 304 — элементы улично-дорожной сети. Еще 52 объекта находятся в скверах и на набережных. Также 46 объектов расположены во дворах.
На объектах смонтировали свыше 11 тыс. светодиодных светильников. Протяженность оборудованных линий освещения составила 364 км.
Помимо этого, в области заменили более 39,7 тыс. неэнергоэффективных светильников.
