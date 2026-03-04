В Подмосковье в рамках проекта «Вкусная пятница» пройдет дегустация фермерской продукции

В Подмосковье в рамках проекта Россельхозбанка «Вкусная пятница» пройдет дегустация фермерской продукции. Ее проведут в Доме правительства Московской области, передает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Адрес областного Дома правительства: Красногорск, бульвар Строителей, дом 1. Ярмарка будет проходить с 10:00 до 15:00 5 марта.

Здесь представят свою продукцию четыре фермера. Можно будет попробовать и приобрести чай, кондитерские изделия, колбасу и шоколад.

Цель проекта — поддержать малые формы хозяйствования и создать новые каналы реализации продукции. Сегодня в нем участвуют более 75 хозяйств и свыше 30 площадок столичного региона.

