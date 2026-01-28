В Подмосковье в рамках возведения дороги «Путилково — Пятницкое шоссе» приступили к сопряжению моста через Журавку
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказали о ходе работ по возведению дороги «Путилково — Пятницкое шоссе» в Красногорске. Так, в округе приступили к сопряжению моста через Журавку.
Степень строительной готовности моста уже превышает 90%. На объекте установили опоры и пролетное строение, приступили к сопряжению моста с дорогой, продолжают установку ограждений.
Степень готовности дороги — 67%. С ее вводом будет обеспечена связь с Пятницким шоссе и улучшена ситуация в районе Путилковского шоссе. Все работы завершатся этом году.
