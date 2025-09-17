В Подмосковье в сельхозоборот ввели более 4 тыс. га залежных земель

В Подмосковье в рамках работы по вводу в сельскохозяйственный оборот ранее неиспользуемых земель с начала 2025 года освоили более 4 тыс. га залежных земель, расположенных в 20 округах. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, например, ООО «Рассвет-Авангард» ввело в оборот 838 га земли для выращивания зерновых и зернобобовых культур в Волоколамском округе. В Ступино работу провели предприятия молочного направления: ООО «Племзавод Барыбино» (358,5 га) и ООО «Племзавод Повадино» (329,7 га) и так далее.

В ведомстве уточнили, что это позволяет производителям получить субсидию на проведение культуртехнических мероприятий в размере до 50% от понесенных затрат. Узнать подробнее о мерах поддержки можно на портале «Мой АПК».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.