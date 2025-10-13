В Подмосковье в сентябре провели 19 рейдов по проверке соблюдения миграционного законодательства. Об итогах проверок рассказали в Главном управлении региональной безопасности Московской области.

В рейдах принимали участие сотрудники правоохранительных органов, а также народные дружины. Всего было проверено более 3,3 тыс. человек, в том числе 2,9 тыс. иностранцев.

В результате 389 иностранцев привлекли к административной ответственности за нарушение режима пребывания на территории России. Также было установлено, что 44 человека числятся в реестре контролируемых лиц, а 17 находились в России, несмотря на запрет на въезд в страну. Кроме того, был выявлен гражданин Кубы, который находился в федеральном розыске. Помимо этого, были зафиксированы два факта организации незаконной миграции и четыре случая подделки документов.

