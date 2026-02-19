В Подмосковье в снегопад безопасный проезд обеспечат более 650 единиц техники

В четверг, 19 февраля, для обеспечения безопасного проезда на региональные дороги Подмосковья вышли более 650 единиц спецтехники и свыше 1,2 тыс. дорожников Мосавтодора. В связи с сильным снегопадом и метелью дорожная ситуация сложная, движение на ряде дорог затруднено, предупреждает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Оперативный штаб круглосуточно контролирует обстановку на дорогах области, определяет «горячие точки», куда нужно направить уборочную технику и эвакуаторы для расчистки дорог и посадочных площадок, а также проводит работы по ликвидации пробок», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Он призвал водителей по возможности отказаться от поездок во время снегопада.

В ведомстве добавили, что в регионе уделяют особое внимание маршрутам общественного транспорта в жилых комплексах. Напомним, что при возникновении чрезвычайной ситуации или ДТП нужно обратиться по единому телефону 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о последствиях циклона «Фрэнсис» в Подмосковье.