В Подмосковье в составе ЖК «Новое Пушкино» возведут четыре новостройки

В Пушкинском округе в составе ЖК «Новое Пушкино» построят еще четыре новых дома, девелопером проекта выступает Ingrad (в 2024 году приобретена компанией Sminex). Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Общая площадь новых домов составит 88 тыс. кв. м, они будут рассчитаны более чем на 1,3 тыс. квартир. В них разместят квартиры с кухней-гостиной, мастер-спальней и нишей под гардероб, гостевыми санузлами, лоджиями.

«Рядом с домами работают два детских сада и школа. Инфраструктура продолжает активно развиваться. Проектом предусмотрены торговый и спортивный центры, а также медицинский комплекс», — отметила вице-президент по согласованиям Sminex Самира Левшина.

Жилой комплекс будет состоять из 44 корпусов, на данный момент в его составе построили 26 домов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.