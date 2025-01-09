В Подмосковье в тестовом режиме запустили чат-бот для профилактики школьной травли
Чат-бот для профилактики школьной травли начали тестировать в Подмосковье
Фото: [пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в МО]
В Подмосковье в тестовом режиме начал работать чат-бот для профилактики школьной травли «Бесконфликтная школа», передает пресс-служба аппарата уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой.
Проект реализуется в четырех пилотных школах в Химках, Котельниках, Красногорске и Балашихе. В учреждениях разместили специальные QR-коды, которые ведут на чат-бот. Коды в каждой школе — уникальные.
В чат можно сообщить о случае травли в школе. Вся информация из чата будет поступать в аппарат детского омбудсмена региона. Все сообщения будут проверять и отрабатывать.
Как рассказала Мишонова, в разработке бота участвовали представители Минобразования области, психологи, медиаторы, общественники. Сейчас система тестируется, и в ее работу можно вносить изменения.
«Будем ждать реакцию широкого круга школьников. Готовы вносить коррективы в чат-бот с учетом практики его применения», - сказала детский омбудсмен региона.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2024 году в области было построено 35 школ на 34 тыс. учеников. На 2025 год запланировано открытие 14 учреждений в 13 муниципалитетах.