В Подмосковье в тестовом режиме запустили чат-бот для профилактики школьной травли

В Подмосковье в тестовом режиме начал работать чат-бот для профилактики школьной травли «Бесконфликтная школа», передает пресс-служба аппарата уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой.

Проект реализуется в четырех пилотных школах в Химках, Котельниках, Красногорске и Балашихе. В учреждениях разместили специальные QR-коды, которые ведут на чат-бот. Коды в каждой школе — уникальные.

В чат можно сообщить о случае травли в школе. Вся информация из чата будет поступать в аппарат детского омбудсмена региона. Все сообщения будут проверять и отрабатывать.

Как рассказала Мишонова, в разработке бота участвовали представители Минобразования области, психологи, медиаторы, общественники. Сейчас система тестируется, и в ее работу можно вносить изменения.

«Будем ждать реакцию широкого круга школьников. Готовы вносить коррективы в чат-бот с учетом практики его применения», - сказала детский омбудсмен региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2024 году в области было построено 35 школ на 34 тыс. учеников. На 2025 год запланировано открытие 14 учреждений в 13 муниципалитетах.