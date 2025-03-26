В Подмосковье в запуск проектов импортозамещения в сфере электроники инвестируют около 47 млрд руб.

В Подмосковье в запуск импортозамещающих предприятий, выпускающих электронику, будет инвестировано порядка 47 млрд руб. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В общей сложности в указанной сфере в области заявили 28 инвестпроектов. Их цель — обеспечить технологический суверенитет в этой отрасли.

После запуска производств на предприятия смогут трудоустроиться порядка 3,5 тыс. жителей области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по созданию в области новой ОЭЗ. Ее построят на территории Серпухова.