В Подмосковье вакцинацию от гриппа прошли более 4 млн жителей

Свыше 4 млн человек сделали прививки от гриппа в Подмосковье
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье вакцинацию от гриппа прошли более 4,1 млн жителей. Промежуточные итоги прививочной кампании подвели в Министерстве здравоохранения Московской области.
Как отметили в ведомстве, вакцина, которая используется в регионе, обеспечивает защиту от всех штаммов гриппа, циркулирующих в Подмосковье.
Пройти вакцинацию можно в поликлинике, мобильном комплексе, образовательном учреждении.
