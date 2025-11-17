В Подмосковье вакцинацию от гриппа прошли более 4 млн жителей

В Подмосковье вакцинацию от гриппа прошли более 4,1 млн жителей. Промежуточные итоги прививочной кампании подвели в Министерстве здравоохранения Московской области.

Как отметили в ведомстве, вакцина, которая используется в регионе, обеспечивает защиту от всех штаммов гриппа, циркулирующих в Подмосковье.

Пройти вакцинацию можно в поликлинике, мобильном комплексе, образовательном учреждении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности реализации программы диспансеризации.