В Подмосковье вакцинацию от гриппа прошли почти 800 тыс. жителей
Почти 800 тыс. жителей Подмосковья прошли вакцинацию от гриппа
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В Подмосковье прививку от гриппа сделали почти 800 тыс. жителей, в рамках масштабной кампании по вакцинации от гриппа сделать ее можно в детских и взрослых поликлиниках, мобильных комплексах, а также в школах и детских садах. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Грипп коварен осложнениями, к которым может привести. В группе риска — дети, беременные женщины, пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Для процедуры применяют современные и безопасные отечественные вакцины. Перед этим врачи проводят осмотр на предмет отсутствия противопоказаний.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.