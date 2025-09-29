В Подмосковье вакцинацию от гриппа прошли почти 800 тыс. жителей

В Подмосковье прививку от гриппа сделали почти 800 тыс. жителей, в рамках масштабной кампании по вакцинации от гриппа сделать ее можно в детских и взрослых поликлиниках, мобильных комплексах, а также в школах и детских садах. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.