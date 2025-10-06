В Подмосковье вакцинацию от гриппа прошли уже более 500 тыс. детей

В Подмосковье вакцинацию от гриппа прошли уже свыше 500 тыс. детей. О ходе прививочной кампании рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В Подмосковье пройти вакцинацию дети могут в поликлинике, к которой прикреплены, а также в образовательных учреждениях.

Как напомнил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин, опасность гриппа — в его осложнениях. Лучшим способом защиты от заболевания является вакцинация. Забелин призвал поставить прививку как можно раньше, так как на выработку иммунитета требуется время.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность программы диспансеризации.