В Подмосковье вертолеты санитарной авиации совершили порядка 500 вылетов

С начала 2025 года санитарная авиация Подмосковья выполнила 490 вылетов, сообщает Министерство здравоохранения Московской области. Этот показатель на 81 вылет превышает показатель прошлого года

«Санавиация позволяет оперативно доставить в стационар пациента, которому требуется медицинская помощь, вне зависимости от пробок и отдаленности медучреждения», – рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, система «Ночной старт» позволяет вертолетам совершать вылеты и в темное время суток.

Санавиацию применяют для оказания помощи пострадавшим в ДТП, пожарах и других происшествиях, а также межбольничной транспортировки пациентов. В работе задействованы три вертолета, в состав бригады входят анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры территориального центра медицины катастроф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.