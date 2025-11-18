В Подмосковье ветеринарные специалисты провели более 180 тыс. исследований молочной продукции

За девять месяцев 2025 года специалисты государственной ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области отобрали более 40 тыс. проб молочных продуктов на ярмарках и провели свыше 182 тыс. лабораторных исследований. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.