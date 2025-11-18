В Подмосковье ветеринарные специалисты провели более 180 тыс. исследований молочной продукции
Фото: [Министерство сельского хозяйства и продовольствия МО]
За девять месяцев 2025 года специалисты государственной ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области отобрали более 40 тыс. проб молочных продуктов на ярмарках и провели свыше 182 тыс. лабораторных исследований. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
В рамках анализа они оценили внешний вид продукции, цвет, консистенцию и запаха, определили кислотность, механическую загрязненность и другие показатели. По итогам проверки из оборота изъяли 275 кг молочной продукции, которая не соответствовала установленным нормативам безопасности.
