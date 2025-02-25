В Подмосковье владельцам участков возле леса напомнили о необходимости защиты от пожаров

В Комитете лесного хозяйства Московской области напомнили жителям региона, чьи земельные участки граничат с лесными территориями, о необходимости противопожарного обустройства.

В общей сложности в регионе на границе с лесным фондом находится свыше 12 тыс. участков. Их собственникам и арендаторам необходимо обеспечить недопущение перехода огня на лесные земли.

Подмосковные лесничества начали рассылать землевладельцам уведомительные письма. Перед началом пожароопасного сезона все территории, прилегающие к лесу, будут проверены.

Жители могут самостоятельно провести опашку своих участков или обратиться за услугой в специализированную организацию. Такие виды работ выполняет ГАУ МО «Центрлесхоз».

Ранее в Минэкологии Подмосковья призвали жителей и гостей региона к осторожности в лесах в связи с приближением пожароопасного сезона.