Жителей Подмосковья призвали к осторожности в лесах в связи с приближением пожароопасного сезона

В Министерстве экологии и природопользования Московской области предупредили жителей и гостей Подмосковья о приближении пожароопасного сезона.

Согласно прогнозу, в марте и апреле в Подмосковье ожидается превышение среднемноголетних значений параметров пожарной опасности. В связи с этим граждан призвали к осторожности на лесных территориях, в особенностях в границах заказников.

В министерстве напомнили о крупных пожарах в заповедных лесах региона — в заказнике «Журавлиная родина», в национальном парке «Лосиный остров», в заказнике «Лес и лесные озера в кв. 37, 38, и 42 Северного лесничества» в Орехово-Зуево.

«Подавляющее большинство пожаров носит антропогенный характер, поэтому мы убедительно просим посетителей лесов не разводить костры и избегать курения», - призвал глава министерства Павел Бида.

Ранее в областном Комлесхозе напомнили жителям региона об опасностях пала травы. В ведомстве подчеркнули, что поджог сухой травы часто приводит к возникновению лесных пожаров.