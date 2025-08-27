В Подмосковье внедрят единую форменную одежду для сотрудников домов культуры

В Подмосковье в рамках реализации проекта по трансформации домов культуры «Умный ДК» были разработаны эскизы единой форменной одежды для сотрудников таких учреждений. Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Так, в едином фирменном стиле выполнены комплекты для администраторов, технических специалистов, гардеробщиков и билетеров. Форма украшена индивидуальным логотипом учреждения.

В рамках проекта планируется модернизировать 50 ДК. В учреждениях внедрят единый стиль оформления, запустят новые цифровые сервисы. К примеру, был реализован сервис «Открытый ДК». С его помощью можно забронировать помещение и оборудование в ДК для проведения мероприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что реализация проекта позволит сделать ДК более современными и доступными для жителей.