В Подмосковье военная прокуратура восстановила нарушенные права отца погибшего участника спецоперации

В Подмосковье 98-я военная прокуратура гарнизона провела проверку по обращению отца погибшего участника специальной военной операции. В результате нарушенные права гражданина были восстановлены.

В ходе проверки выяснилось, что в областном военном комиссариате своевременно не выдали родственнику военнослужащего удостоверение члена семьи погибшего ветерана боевых действий.

По итогам проверки военный прокурор гарнизона внес военному комиссару региона представление. Оно было рассмотрено и удовлетворено — нарушенные права гражданина восстановили, и ему выдали положенное удостоверение.

