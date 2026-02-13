В Подмосковье возбудили дело о причинении ущерба реке Вьюнка на 6 млн рублей
Фото: [Прокуратура Московской области]
Межрайонная природоохранная прокуратура Московской области провела проверку по факту гибели водных биологических ресурсов в русловом пруду, расположенном на реке Вьюнка в Балашихе, по ее результатом было возбуждено уголовное дело о причинении ущерба водному объекту в размере более 6 млн рублей (ч. 1 ст. 250 УК РФ). Об этом сообщает Прокуратура Московской области.
Лабораторные испытания проб воды показали значительное превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ для водоемов рыбохозяйственного значения. Из-за этого погибло значительное количество особей серебряного карася.
Ход и результаты расследования дела проконтролируют сотрудники Балашихинской городской прокуратурой.
