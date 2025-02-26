В Подмосковье возведут клубный квартал «G3 Театральный»

В Раменском округе в рамках проекта комплексного развития территорий возводят клубный квартал ЖК «G3 Театральный», работы проводит девелопер G3 Group. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Так, на объекте завершают кадастровые работы и подготовку технической документации по дому № 1, вскоре его введут в эксплуатацию. Помимо этого, новостройке уже присвоили почтовый адрес.

В ведомстве уточнили, что подмосковные застройщики возводят необходимую социальную инфраструктуру в жилых комплексах в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.