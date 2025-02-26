В Подмосковье возведут моста через реку Скалбу на трассе М-8 «Холмогоры»

В Пушкинском округе в рамках этапа реконструкции Ярославского шоссе с 35 по 47 км строят мост через реку Скалбу, старый мост, построенный в 1970-е годы ликвидировали, потому что он перестал соответствовать нормам. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».

Рабочие занимаются установкой опор и монтажом балок пролетных строений нового моста. Его протяженность превысит 70 м, он обеспечит движение по четырем полосам основного хода в каждую сторону с разделением встречных потоков. на время работ на участке федеральной автодороги обустроили два временных сооружения и объездные дороги.

Завершить работы планируют к концу 2025 года. При этом первый этап реконструкции участка Ярославского шоссе будет проходить до конца 2027 года. Она ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.