В Подмосковье возведут три корпуса в составе ЖК «Пехра»

В Балашихе в рамках проекта комплексного развития территорий возводят ЖК «Пехра», сейчас девелопер ГК «Гранель» строит жилые корпуса № 1, № 8 и № 8.1, рассчитанные более чем на 2,2 тыс. квартир. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Так, в корпусе № 1 строители выполняют работы по каменной кладке, остеклению, устройству кровли и фасадов, внутреннюю черновую отделку, а также монтаж инженерных систем и лифтового оборудования. В корпусе № 8 они ведут устройство котлована и фундамента, № 8.1 — подготовительные работы.

В ведомстве уточнили, что на территории жилого комплекса уже построили восемь корпусов, три детских сада, две поликлиники, молочную кухню, школу искусств и образовательное учреждение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.