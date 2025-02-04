В Подмосковье возведут ЖК «Бригантина»

В Долгопрудном на набережной канала имени Москвы возведут ЖК «Бригантина», девелопер ГК «Гранель» реализует проект в рамках комплексного развития территорий. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В ведомстве уточнили, что застройщик ведет работы на нескольких объектах. Так, в корпусе № 3 рабочие проводят кладку наружных стен, армирование и бетонирование вертикальных конструкций, а также стилобатной части подземного паркинга, в корпусе № 2 — кладку наружных стен и внутренних перегородок, остекление и другие работы.

На территории жилого комплекса уже построили 10 новостроек, три детских сада и многоуровневый наземный паркинг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.