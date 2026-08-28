В Подмосковье возведут ЖК «Гранель Аникеевский»
Фото: [ГК «Гранель»]
В Красногорске возводят ЖК «Гранель Аникеевский» от ГК «Гранель», на площадке ведутся работы разной степени готовности — от нулевого цикла до финишного монтажа инженерных систем. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Комплекс возводится на пересечении Новорижского и Волоколамского шоссе. Первая очередь предполагает строительство 10 жилых домов высотой 4–6 этажей с зелеными благоустроенными дворами, закрытыми от машин. Для автомобилей предусмотрены парковки. Планируется возведение детского учреждения и поликлиники для жителей комплекса. Вторая очередь проекта включает строительство 14-этажных домов с собственным детским садом на 122 места и объектами сферы услуг.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.