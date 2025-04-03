В Подмосковье возведут ЖК «Легенда Марусино»

В Люберцах продолжается строительство ЖК «Легенда Марусино», проект комфорт-класса реализует ООО СЗ «Марусино» (ГК «Некрасовка Девелопмент»). Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Так, строители выполняют работы по устройству временных дорог и площадок, а также освещения для обеспечения круглосуточных работ в корпусе № 1 секции 3-4, завершают работы по разработке котлована и устройству подбетонки в корпусе № 1 секции 1 и продолжают работы по разработке котлована в корпусе № 2 секции 3.

В ведомстве уточнили, что в общей сложности в состав комплекса войдут два жилых корпуса, а также подземный паркинг на 156 машино-мест. Во дворах появятся детские и спортивные площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.