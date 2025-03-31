В Подмосковье возведут ЖК «Новый Зеленоград»

В Подмосковье продолжается строительство ЖК «Новый Зеленоград», в рамках первой очереди идет строительство двух домов, рассчитанных на 448 квартир. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Ikon Development реализует проект в городском округе Химки, девять домов уже построены и введены в эксплуатацию. На данный момент в корпусе № 3 завершается монтаж оконных блоков и устройство наружных сетей, а также ведутся работы по оклеечной гидроизоляции на кровле и не только. В корпусе № 5 приступили к монолитным работам надземной части. В общей сложности в составе жилого квартала построят 39 монолитных домов в четыре очереди.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.