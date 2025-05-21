В Подмосковье врачи избавили пациентку от постковидного синдрома

В Научно-практический центр интегративной медицины обратилась 55-летняя пациентка, которая жаловалась на слабость, быструю утомляемость, головные боли, онемение в нижних конечностях в течение шести месяцев. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Из анамнеза выяснилось, что симптомы, мешающие вести привычный образ жизни, появились после перенесенного ОРВИ. При обращении в поликлинику обследование не выявило изменений в организме по результатам анализов крови», — отметила врач-рефлексотерапевт Галина Горшкова.

В ходе обследования специалисты выявили у женщины постковидный синдром. В связи с этим ей назначили курс биорезонансной терапии. Горшкова уточнила, что через некоторое время все неприятные симптомы у пациентки исчезли.

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