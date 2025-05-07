В Подмосковье врачи извлекли дротик из черепа ребенка
Врачи в Подмосковье извлекли дротик из черепа ребенка
Фото: [unsplash.com]
В Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля поступил 10-летний мальчик, который получил травму головы в ходе игры в дартс с друзьями — один из дротиков случайно попал ему в область лба. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
В сообщении уточнили, что дротик не задел жизненно важные ткани головного мозга, что облегчило спасение ребенка.
«В условиях местной анестезии с помощью специальных инструментов мы аккуратно извлекли дротик из черепа», — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Аслан Текоев.
По его словам, процесс занял порядка шести минут. После успешной операции ребенку назначили курс противовоспалительной и антибактериальной терапии. Теперь мальчика уже выписали, его состояние в норме.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.