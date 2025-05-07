В Подмосковье врачи извлекли дротик из черепа ребенка

Врачи в Подмосковье извлекли дротик из черепа ребенка

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Фото: [unsplash.com]

В Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля поступил 10-летний мальчик, который получил травму головы в ходе игры в дартс с друзьями — один из дротиков случайно попал ему в область лба. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В сообщении уточнили, что дротик не задел жизненно важные ткани головного мозга, что облегчило спасение ребенка.

«В условиях местной анестезии с помощью специальных инструментов мы аккуратно извлекли дротик из черепа», — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Аслан Текоев.

По его словам, процесс занял порядка шести минут. После успешной операции ребенку назначили курс противовоспалительной и антибактериальной терапии. Теперь мальчика уже выписали, его состояние в норме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.

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