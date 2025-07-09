В Подмосковье врачи провели неонатальный скрининг почти 33 тыс. новорожденных

С начала 2025 года расширенный неонатальный скрининг в Подмосковье прошли почти 33 тыс. новорожденных, в него входит исследование на 36 генетических заболеваний, в том числе детскую спинальную мышечную атрофию. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Благодаря своевременно проведенному исследованию специалисты могут выявить генетические заболевания на ранней стадии. Это позволяет вовремя начать необходимое лечение и диспансерное наблюдение у узкопрофильных специалистов», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

В результате обследования врачи выявили генетические заболевания на ранней стадии у 54 новорожденных. В ведомстве уточнили, что их проводят путем забора крови из пятки. Если специалисты выявляют отклонения, они связываются с родителями и разъясняют им их дальнейшие действия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.