В Подмосковье врачи провели почти 20 тыс. телемедицинских консультаций совместно с коллегами

С начала 2025 года подмосковные врачи провели более 15 тыс. телемедицинских консультаций совместно с коллегами, они доступны как для взрослых, так и для детей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Телемедициной активно пользуются врачи региона, особенно из отдаленных округов. Если у специалиста возникают вопросы при постановке диагноза, назначении лечения или терапии, он может проконсультироваться онлайн с коллегами из областных больниц или ведущих медорганизаций региона», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Так, например, специалисты могут проконсультироваться с врачами из ДКЦ им. Л. М. Рошаля или МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского. Напомним, что онлайн-консультации можно провести по результатам анализов или диспансеризации и не только. Записаться на нее можно в том числе через приложение «РТ ДокторОнлайн».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.