В Подмосковье врачи с помощью функции голосового ввода надиктовали 40 тыс. часов
Врачи в Подмосковье надиктовали 40 тыс. часов с помощью голосового ввода
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
С начала 2025 года подмосковные врачи надиктовали 40 тыс. часов данных с помощью системы голосового ввода для заполнения медицинской документации. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Одна из наших задач — выстроить работу таким образом, чтобы врачи могли больше времени уделять пациенту, а не заполнению медицинских документов, поэтому мы продолжаем внедрять информационные сервисы в систему здравоохранения Подмосковья. Благодаря системе распознавания речи данные вносятся автоматически», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
В ведомстве уточнили, что такие устройства используют врачи-специалисты, врачи ультразвуковой и функциональной диагностики, а также рентгенологи. Для этого они используют специальное программное обеспечение и микрофон. Это избавляет пациентов от необходимости ждать результатов или повторно посещать поликлинику. Данные будут доступны в электронной медицинской карте на региональном портале «Здоровье».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.