В Подмосковье врачи спасли двухлетнего ребенка с гранатом в носу

В Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля обратилась мать двухлетней девочки, которая засунула себе в нос гранатовые косточки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«При поступлении ребенку была проведена риноскопия, результаты показали наличие инородного тела в правой носовой полости. Оториноларинголог с помощью инструмента «носовой крючок» извлек две гранатовые косточки», — рассказала заведующая отделением оториноларингологии Елена Ковалец.

По ее словам, в конце процедуры врач осмотрел нос ребенка с помощью гибкого эндоскопа, чтобы убедиться, что инородных тел больше не осталось. Манипуляции прошли успешно, после них пациентку отпустили домой. Мать ребенка успела среагировать быстро, поэтому никакого вреда здоровью нанесено не было, заключили в ведомстве.

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