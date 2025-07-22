В Подмосковье вручили награды лучшим экспортерам

В Подмосковье вручили награды победителям конкурса «Экспортер года Московской области». Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Церемония награждения прошла в рамках заседания Клуба экспортеров Подмосковья. В ней приняла участие зампред областного правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.

«Подмосковные предприниматели активно развиваются не только на внутреннем, но и на внешних рынках. Поддержку предпринимателям Подмосковья при выходе на экспорт оказывает Фонд поддержки ВЭД Московской области», — отметила она.

По словам Зиновьевой, по итогам прошлого года при поддержке фонда представители бизнеса Подмосковья заключили свыше 540 экспортных контрактов на 11 млрд руб. Помимо этого, 133 предприятия стали участниками 20 международных выставок.

Победителей конкурса определили в 16 категориях, в том числе в сферах промышленности, готового продовольствия, АПК, услуг, машиностроения, электронной торговли.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие соглашения регион заключил с предпринимателями из Китая.