В Подмосковье вручили награды региональным победителям акции «Диктант Победы»
В Подмосковье вручили награды региональным победителям акции «Диктант Победы» партии «Единая Россия». Церемония прошла в Военно-техническом музее региона в Черноголовке.
В мероприятии приняли участие депутат Госдумы Александр Толмачев и депутат Московской областной думы Владимир Вшивцев. Как отметил Толмачев, Подмосковье вошло в число лидеров по числу финалистов акции.
«Это прекрасно показывает, что мы не только знаем и изучаем свою историю, но и отдаем дань уважения прошлому, подавая достойный пример молодому поколению», — сказал он.
В ходе награждения Вшивцев также вручил благодарственные письма организаторам уникальных площадок. В их числе — аэропорт Шереметьево.
