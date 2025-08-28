В Подмосковье вручили награды региональным победителям акции «Диктант Победы»

Региональных победителей «Диктанта Победы» наградили в Подмосковье

Официально

В Подмосковье вручили награды региональным победителям акции «Диктант Победы» партии «Единая Россия». Церемония прошла в Военно-техническом музее региона в Черноголовке.

В мероприятии приняли участие депутат Госдумы Александр Толмачев и депутат Московской областной думы Владимир Вшивцев. Как отметил Толмачев, Подмосковье вошло в число лидеров по числу финалистов акции.

«Это прекрасно показывает, что мы не только знаем и изучаем свою историю, но и отдаем дань уважения прошлому, подавая достойный пример молодому поколению», — сказал он.

В ходе награждения Вшивцев также вручил благодарственные письма организаторам уникальных площадок. В их числе — аэропорт Шереметьево.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил центр подготовки контрактников в Балашихе.

Актуально
Подмосковье
Депутат Московской областной Думы