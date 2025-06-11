В Подмосковье введут дополнительные меры по обеспечению надежного электроснабжения в праздники

В Подмосковье в период праздничных выходных введут дополнительные меры для обеспечения качественного и надежного электроснабжения. О ходе работ рассказали в Министерстве энергетики Московской области.

На предприятиях «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» будет организовано круглосуточное дежурство специалистов. Также на предприятиях провели проверки состояния оборудования и электросетей.

С 08:00 12 июня до 08:00 16 июня будут отменены все плановые ремонты и переключения. Исключение составят работы по ликвидации технологических нарушений.

В выходные наготове будут 369 бригад. В случае ввода режима повышенной готовности дополнительно будут привлечены свыше 950 бригад и 931 единица спецтехники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации объектов электроснабжения.