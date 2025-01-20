В Подмосковье ввели в эксплуатацию новостройку в ЖК «Дом-Мегалит в Королеве»

В Подмосковье ввели в эксплуатацию многоквартирный жилой дом в составе ЖК «Дом-Мегалит в Королеве», соответствующее разрешение выдали ГК «Мегалит». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В новые квартиры смогут переехать 365 семей. В новостройке общей площадью более 22 тыс. кв. м представлены квартиры различной планировки от однокомнатных до трехкомнатных евроформата. Прилегающую территории благоустроили, для детей и взрослых здесь обустроили площадки для игр и отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.