В Подмосковье ввели в работу еще две единицы тяжелого медицинского оборудования. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Так, в Бронницкой больнице начал работать новый компьютерный томограф, а в отделении врачей общей практики Электростальской больницы — новый флюорограф.

Технику приобрели в рамках нацпроекта. На закупку томографа было направлено около 90 млн рублей, а флюорограф купили более чем за 15 млн рублей.

В общей сложности с начала текущего года в медучреждениях региона ввели в работу три новых КТ-аппарата и шесть флюорографов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по оснащению медорганизаций области новыми рентген-аппаратами.