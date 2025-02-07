В Подмосковье ввели в работу еще почти 10 единиц тяжелой медтехники

С начала 2025 года в подмосковных больницах заработали восемь новых единиц тяжелой техники — рентген-аппараты и маммографы, их закупили в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.