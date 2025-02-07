В Подмосковье ввели в работу еще почти 10 единиц тяжелой медтехники
Минздрав: еще восемь единиц тяжелой медтехники заработали в Подмосковье
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
С начала 2025 года в подмосковных больницах заработали восемь новых единиц тяжелой техники — рентген-аппараты и маммографы, их закупили в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Для повышения качества оказываемой медицинской помощи населению мы продолжаем оснащать наши медучреждения современным оборудованием», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Так, например, новый рентгеновский аппарат ввели в работу в хирургическом корпусе Долгопрудненской больницы, на его закупку направили более 29 млн рублей. На нем будут проводить исследования экстренными пациентами с различными патологиями.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.