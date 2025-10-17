В Подмосковье ввели в работу еще три новых рентген-аппарата

В больницах Подмосковья начали работать еще три новых цифровых рентген-аппарата. Об оснащении учреждений региона новым оборудованием рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Новую технику закупили более чем за 63 млн руб. Оборудование установили в МОНИКИ и в Мытищинской больнице. В частности, в МОНИКИ было установлено два аппарата в КДЦ, а в Мытищах — один аппарат в поликлинике № 7.

Всего с начала этого года в регионе были введены в работу 77 рентген-аппаратов. На их закупку было направлено почти 1,8 млрд руб.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о приобретении медоборудования для областных учреждений здравоохранения.